Вологжанин Савелий Андреев одержал победу на Всероссийской Спартакиаде среди людей с поражением ОДА

На базе спортивной школы по адаптивным видам спорта «Ламан Аз» за награды боролись 40 юных атлетов из 13 регионов Росси в дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное ориентирование и дартс.



Вологодскую область на соревнованиях представлял Савелий Андреев. В дисциплине пауэрлифтинг воспитанник тренера Николая Балашова завоевал золотую медаль.