Вологжанин Савелий Андреев одержал победу на Всероссийской Спартакиаде среди людей с поражением ОДА

[ Спорт ]

 На базе спортивной школы по адаптивным видам спорта «Ламан Аз» за награды боролись 40 юных атлетов из 13 регионов Росси в дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное ориентирование и дартс.

Вологодскую область на соревнованиях представлял Савелий Андреев. В дисциплине пауэрлифтинг воспитанник тренера Николая Балашова завоевал золотую медаль.

Адаптивный спорт Вологодской области, ВК
 

Последние новости

Вологжанин Савелий Андреев одержал победу на Всероссийской Спартакиаде среди людей с поражением ОДА
В Усть-Кубинском округе на ходу загорелся катер
Георгий Филимонов поблагодарил вологжан за поддержку его кандидатуры на выборах
В Бабушкинском округе двое подростков до смерти забили родственника одного из них
В Тотемском округе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
Первую в этом году партию черной икры экспортировали из Вологодчины
Женщина скончалась в больнице после ДТП в Вожегодском округе
Пять человек погибли при пожарах во время выходных в Вологодской области
«Динамо-Вологда» одержало девятую победу в Чемпионате Второй лиги
В Бабаево наркоман помог полицейским выйти на дилера