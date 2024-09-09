На базе спортивной школы по адаптивным видам спорта «Ламан Аз» за награды боролись 40 юных атлетов из 13 регионов Росси в дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное ориентирование и дартс.
Вологодскую область на соревнованиях представлял Савелий Андреев. В дисциплине пауэрлифтинг воспитанник тренера Николая Балашова завоевал золотую медаль.
Вологжанин Савелий Андреев одержал победу на Всероссийской Спартакиаде среди людей с поражением ОДА
[ Спорт ]
На базе спортивной школы по адаптивным видам спорта «Ламан Аз» за награды боролись 40 юных атлетов из 13 регионов Росси в дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное ориентирование и дартс.