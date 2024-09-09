В Усть-Кубинском округе на ходу загорелся катер

Там двое мужчин решили покататься на катере по реке Кубене.

Метрах в 15 от берега парни попытались завести мотор. Тот пару раз чихнул - и внезапно загорелся. Пламя охватило судно.

"Мореплаватели" бросились в воду и доплыли до берега, откуда вызвали пожарных.

Лодку спасатели потушили, но она успела получить серьезные повреждения. По мнению специалистов МЧС России, причиной возгорания стала неисправность топливной системы катера.

В ведомстве посоветовали не ремонтировать плавсредства самостоятельно и не пользоваться неисправными транспортными средствами.