В Усть-Кубинском округе на ходу загорелся катер

[ Происшествия ]

Там двое мужчин решили покататься на катере по реке Кубене. 

Метрах в 15 от берега парни попытались завести мотор. Тот пару раз чихнул - и внезапно загорелся. Пламя охватило судно.

"Мореплаватели" бросились в воду и доплыли до берега, откуда вызвали пожарных.

Лодку спасатели потушили, но она успела получить серьезные повреждения. По мнению специалистов МЧС России, причиной возгорания стала неисправность топливной системы катера.

В ведомстве посоветовали не ремонтировать плавсредства самостоятельно и не пользоваться неисправными транспортными средствами.

ГУ МЧС РФ по Вологодской области
 

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