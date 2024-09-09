Георгий Филимонов поблагодарил вологжан за поддержку его кандидатуры на выборах

Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил вологжан за поддержку своей кандидатуры на выборах.

«Сердечно благодарю вас за оказанное доверие, за каждый голос, который был отдан во имя развития родной земли. Искренне горд, счастлив и очень ценю, что наши принципы в работе нашли живой отклик в ваших сердцах и вы цените конкретные поступки, оцениваете результаты, которые появились за 10 месяцев», – сказал Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что впервые на выборах губернатора Вологодской области была показана явка в 49,18%.

«В связи с этим выражаю искреннюю благодарность своим соратникам, коллегам за работу, вовлеченность, эмоциональный интеллект, за все то, что делает наш коллектив уникальным. Благодарю всю команду Филимонова за ярость и стремление к всесторонней победе», – добавил Георгий Филимонов.

Особую благодарность глава региона выразил участникам СВО, поддержка которым будет продолжена.

Георгий Филимонов победил на выборах главы региона с результатом в 62,3% голосов после обработки 100% протоколов.

В свою очередь, депутат областного парламента, кандидат от КПРФ Александр Морозов набрал 19,33% голосов, депутат областного парламента от ЛДПР Антон Гримов – 8,28%, депутат Игорь Катухин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – 4,02%, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Денис Хрипель – 3,42%.