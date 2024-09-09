В Бабушкинском округе двое подростков до смерти забили родственника одного из них

[ Происшествия ]

В отношении двоих 15-летних подростков возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в субботу вечером, 7 сентября, в лесопарке села имени Бабушкина у реки Леденьга несовершеннолетние отдыхали вместе с 34-летним родственником одного из них. Между подростками и мужчиной произошла ссора, в ходе которой последнему были причинены телесные повреждения.

«Об этом несовершеннолетний участник конфликта сообщил родственникам, которые вызвали врачей скорой медицинской помощи. Будучи доставленным в медучреждение, мужчина скончался от причиненной травмы. Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия и задержали несовершеннолетних подозреваемых», – сообщают в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании несовершеннолетним подозреваемым меры пресечения.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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