В Тотемском округе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

[ Происшествия ]

Смертельная авария произошла в пятницу, 6 сентября, в начале третьего дня на втором километре автодороги Тотьма – Усть-Еденьга территории Тотемского округа.

Как сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на областное управление МВД, 18-летний водитель автомобиля «Москвич 412» нарушил правила дорожного движения и через встречную полосу выехал на обочину. Там он сбил женщину 1972 году рождения.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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