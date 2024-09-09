В Тотемском округе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла в пятницу, 6 сентября, в начале третьего дня на втором километре автодороги Тотьма – Усть-Еденьга территории Тотемского округа.

Как сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на областное управление МВД, 18-летний водитель автомобиля «Москвич 412» нарушил правила дорожного движения и через встречную полосу выехал на обочину. Там он сбил женщину 1972 году рождения.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.