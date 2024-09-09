Первую в этом году партию черной икры экспортировали из Вологодчины

[ Экономика ]

Первая в 2024 году партия осетровой икры весом 12,6 килограммов отправилась из Вологодской области в Иорданию. Процесс проконтролировали государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Продукция рыботоварной фирмы, расположенной в Кадуйском районе Вологодской области, проверена на соответствие всем ветеринарным требованиям страны-импортера. По результатам контрольных мероприятий должностными лицами ведомства выдан ветеринарный сертификат, с которым деликатес отправлен авиатранспортом к месту назначения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2023 году из Вологодчины экспортировали 171 кг осетровой икры в шесть стран. В частности, во Вьетнам, Индонезию, Катар, Корею, Сербию и Турцию.

Теги:
черная икра экспорт
 

Последние новости

В Тотемском округе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
Первую в этом году партию черной икры экспортировали из Вологодчины
Женщина скончалась в больнице после ДТП в Вожегодском округе
Пять человек погибли при пожарах во время выходных в Вологодской области
«Динамо-Вологда» одержало девятую победу в Чемпионате Второй лиги
В Бабаево наркоман помог полицейским выйти на дилера
В Великом Устюге мать больного мужчины от нужды украла у соседей инвалидные коляски и доски
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ
Под Кадуем 13-летний мотоциклист врезался в машину
Более 3500 жителей Вологды голосовали на выборах на дому