Женщина скончалась в больнице после ДТП в Вожегодском округе

ДТП случилось в минувшую пятницу, 6 сентября, в половине шестого вечера на перекрестке автомобильных дорог Вожега – Ерцево и Вожега – Воскресенское в Вожегодском округе. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия Тур» двигался со стороны Архангельской области по автодороге Вожега – Ерцево. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины. От удара обе легковушки слетели с трассы в кювет.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также две пассажирки «Лады» 1959 и 1970 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести. Все четверо пострадавших были госпитализированы. К несчастью, ночью 7 сентября женщина 1959 года рождения, несмотря на все усилия врачей, скончалась.