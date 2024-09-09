Пять человек погибли при пожарах во время выходных в Вологодской области

Первая трагедия случилась 7 сентября на даче под Вологдой. Там в СНТ «Юбилей» загорелся дачный дом. На месте пожара, площадь которого составила 48 квадратных метров, работали 17 специалистов и 9 единиц техники.

На пепелище нашли тела трёх мужчин - 44-летнего жителя Ярославля, 59-летнего приезжего из Великого Устюга и 57-летнего хозяина дачи. Специалисты полагают, что погибшие проявили неосторожность при курении.

В самом областном центре при пожаре погибла 91-летняя старушка. Она жила в частном доме на улице Копрецовской. В данном случае дом загорелся, по всей вероятности, из-за неисправной электропроводки.

В Вытегорском районе вспыхнул деревянный дом в деревне Верхнее Понизовье на улице Дорожной. Погиб 38-летний жилец одной из квартир. Причины трагедии устанавливаются.