В Бабаево наркоман помог полицейским выйти на дилера

[ Происшествия ]

В ходе досмотра у 34-летнего мужчины нашли три фрагмента коричневой субстанции. Эксперты пришли к выводу, что это растительный наркотик. Против задержанного было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение запрещенных веществ.

Фигурант тут же сдал благодетеля, 31-летнего местного жителя. К последнему полицейские нагрянули с обыском и нашли в квартире еще две плитки аналогичного наркотика, которые потянули на 189 граммов.

Продавцу придется ответить  за хранение и сбыт зелья, ему грозит до  15 лет колонии. Злоумышленник арестован.

Покупатель наркотиков может попасть в места не столь отдаленные на три года, сейчас, как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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наркотики дилер арест
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