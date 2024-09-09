В Бабаево наркоман помог полицейским выйти на дилера

В ходе досмотра у 34-летнего мужчины нашли три фрагмента коричневой субстанции. Эксперты пришли к выводу, что это растительный наркотик. Против задержанного было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение запрещенных веществ.



Фигурант тут же сдал благодетеля, 31-летнего местного жителя. К последнему полицейские нагрянули с обыском и нашли в квартире еще две плитки аналогичного наркотика, которые потянули на 189 граммов.



Продавцу придется ответить за хранение и сбыт зелья, ему грозит до 15 лет колонии. Злоумышленник арестован.



Покупатель наркотиков может попасть в места не столь отдаленные на три года, сейчас, как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.