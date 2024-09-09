В Великом Устюге мать больного мужчины от нужды украла у соседей инвалидные коляски и доски

[ Происшествия ]

На преступление 59-летняя женщина решилась в феврале. Она украла из сарая дома на улице Осипенко ее родного города вещи 58-летней хозяйки.

Воровка открутила проволоку, которой была обмотана дверь, и вынесла две инвалидные коляски, взрослые ходунки, бензомоторную пилу и доски.

Виновница вскоре попалась. На нее завели дело о краже с незаконным проникновением в хранилище.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, дело было рассмотрено в особом порядке. Вещи пенсионерка присвоила от отчаяния: с ей живет взрослый сын-инвалид первой группы. 

Также Великоустюгский районный суд принял во внимание другие смягчающие обстоятельства. Женщину приговорили к двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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