Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Отличились Андрей Чуркин, который послал шайбу прямым броском от синей линии, и Руслан Абросимов, подработавший под воротами, после броска Адама Лишки.



За пять минут до конца основного времени китайцы вновь сравняли счёт. Но оставшегося времени "сталеварам" хватило ещё на две шайбы. Александр Скоренов меньше чем через минуту после пропущенного гола вновь вывел череповчан вперёд. А Кирилл Пилипенко шайбой в пустые ворота установил окончательный счёт. 4:2 в пользу «Северстали».

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые оказывают нам поддержку, это очень важно для нас. Если говорить об игре, сегодня мы играли лучше, чем в предыдущем матче. В плане организации, в плане контроля шайбы. Во втором периоде нам удалось сделать наложение, что позволило нам забить гол в раздевалку. Немножко скомканная концовка, но хорошо, что мы победили», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане набирают четыре очка после трех встреч, сравниваясь поэтому показателю с «Куньлунь».

Следующий матч «Северсталь» проведёт в четверг, 12 сентября. Это будет первая игра сезона в Череповце, в гости приедет новосибирская «Сибирь».