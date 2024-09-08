Более 3500 жителей Вологды голосовали на выборах на дому

[ Общество ]

Вологжане выбирали разные способы голосования, в частности, более 3500 избирателей решили проголосовать на дому и подали соответствующие заявки в избирательные комиссии. К 2000 человек члены УИК вышли на дом за вчерашний день.

«Перед выборами мы уточняли списки избирателей. Некоторые из них не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. В основном, это связано со здоровьем человека. У вологжан активная гражданская позиция, поэтому они обращаются к нам с просьбой приехать к ним домой. Мы никому не отказываем, собираем команду и отправляемся к выездному голосованию обязательно вместе с наблюдателями. Приехав на дом, члены УИК проверяют документы избирателя, ему выдается бюллетень, человек делает свой выбор и опускает бланк в опломбированную переносную урну для голосования. На данный момент мы обошли на нашем участке 8 избирателей. На завтра планируем посетить на дому 30 человек», – рассказала председатель избирательной участковой комиссии №268 Елена Подгорная.

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