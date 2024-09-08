Сергей Жестянников заявил о контроле ремонта соцобъектов до полного завершения

В воскресенье спикер ЗСО вместе с членом Общественного совета города Вологды Сергеем Томиловым проинспектировал ход работ на нескольких объектах в Заречье.

Центр креативных индустрий, в котором дети будут обретать навыки проектной и исследовательской деятельности, а также научатся создавать авторские проекты, уже заведен под первый слой кровли. Протечек в случае дождя не будет. Здесь также сделана перепланировка, установлены окна, пол залит под стяжку с утеплением.

Сергей Жестянников обратил внимание подрядчика, что необходимо внести изменения в конструктив, заменив штукатурку на гипсокартон для выравнивания стен. Председатель ЗСО также указал, что до начала сезона дождей следует выполнить работы по благоустройству.

Также Сергей Жестянников проверил ремонт общежития колледжа сервиса. Представитель подрядной организации сообщил, что предварительно работы могут быть завершены в конце сентября. К зданию подведены все коммуникации, продолжается внутренняя отделка.

«Самая высокая степень готовности на четвертом этаже. Установлены двери, смонтирован потолок, стены подготовлены под покраску. Остались отделочные работы первого, второго и третьего этажа. Важно правильно организовать работу, чтобы закончить ремонт в срок. Диалог выстраиваем жесткий, но конструктивный», - отметил Сергей Жестянников.

Учебный процесс в школах №17 и №15 начался второго сентября, но ремонты здесь продолжаются.

В школе №17 специалисты завершают ремонт спортзалов. Срок сдачи - конец сентября. Уроки физкультуры проходят на улице. Также строители должны уложить на новое крыльцо плитку.

В школе №15 дорабатывают два помещения, расположенные в пристройках – столовую и один из спортзалов. Школьная столовая будет запущена в эксплуатацию в ближайшие два дня.

«С коллегами проинспектировали ход работ в школах. В течение последнего месяца регулярно бываем здесь. Очень важно как можно скорее, но не в ущерб качеству завершить все работы. Всплывают нюансы, строители оперативно реагируют на замечания, доделывают. Ремонт соцобъектов будем контролировать до полного завершения работ. Только после этого снимем школы с контроля», - заявил Сергей Жестянников.

Спикер ЗСО проверил и реконструкцию Парка ветеранов – одного из самых популярных мест отдыха жителей Заречья. В один из прошлых выездов к Сергею Жестянникову обратились мамы малышей с просьбой установить больше аттракционов для самых маленьких вологжан. Вопрос был взят на контроль, а сегодня директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич сообщил, что закуплены и готовятся к установке два детских балансира-качалки.

Кроме этого, выполнена ещё одна просьба мам: установлены два прожектора по 150 ватт для освещения площадки в вечернее время. Выяснилось, что света фонарей, размещённых вдоль аллей, было недостаточно.

Председателю ЗСО также рассказали, что готовятся к запуску несколько новых аттракционов, параллельно продолжается благоустройство территории парка.