Чуть более 47% вологжан проголосовали на выборах

В Вологодской области завершилось голосование на выборах. По данным регионального избиркома, за два часа до закрытия избирательных участков явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 47,06%, то есть в целом проголосовали более 419 тысяч человек.

Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и подведению итогов выборов. Процесс будет идти до установления результатов. Предварительные итоги выборов на территории области будут оглашены в понедельник.