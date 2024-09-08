Чуть более 47% вологжан проголосовали на выборах

[ Общество ]

В Вологодской области завершилось голосование на выборах. По данным регионального избиркома, за два часа до закрытия избирательных участков явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 47,06%, то есть в целом проголосовали более 419 тысяч человек.
Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов и подведению итогов выборов. Процесс будет идти до установления результатов. Предварительные итоги выборов на территории области будут оглашены в понедельник.

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