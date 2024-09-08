Дороги Вологды очищают от пыли и грязи специализированные машины

В Вологду поступили три вакуумных подметально-уборочных автомобиля «КамАЗ» и целый ряд другой техники для уборки города в разные сезоны.

В частности, вакуумные пылесосы будут очищать дороги и тротуары центральной части города, а также дорожные знаки. Они оснащены гибким рукавом для очистки труднодоступных участков и заездов. Помимо этого, встроена мойка высокого давления. С помощью таких пылесосов можно убрать и опавшую листву.

«Специализированные дорожные машины теперь на вооружении нашего «Зеленстроя». В этом году на оснащение муниципального учреждения спецтехникой выделены значительные средства – 348 млн рублей из областного бюджета. Решение было принято врио губернатора Георгием Филимоновым. Сейчас полным ходом идет поставка техники», – отметил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Так, в «Зеленстрой» уже поступили 6 самосвалов «КамАЗ»; 6 комбинированных дорожных машин-самосвалов на базе «КамАЗ»; 9 самоходных машин на базе МТЗ 82.3; автовышка на базе автомобиля «ГАЗель»; 2 подметально-уборочных прицепа «Бродвей» к автомобилю «КамАЗ»; роторная косилка к трактору МТЗ; 3 вакуумных подметально-уборочных автомобиля «КамАЗ»; 4 поливомоечных прицепа к трактору; подметально-уборочный прицеп к трактору МТЗ; 4 песко-разбрасывающих прицепа к МТЗ (зимнее оборудование); автогрейдер; 3 экскаватора-погрузчика; фронтальный погрузчик; 9 щеток для трактора МТЗ. В ближайших планах – приобрести три «ГАЗели», мини-погрузчики на зимний период и полноповоротный экскаватор.

Напомним, «Зеленстрой» образован для того, чтобы силами муниципалитета обслуживать часть улиц, не прибегая к помощи сторонних подрядчиков. В частности, учреждение занимается покосом травы, уборкой территорий, в том числе неразграниченных и бесхозных. Силами «Зеленстроя» также ремонтируются детские площадки, скамейки, исправляются последствия стихии и мелкие замечания жителей.