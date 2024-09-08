Молодой курьер-велосипедист погиб под колесами иномарки в Вологде

В Вологде на регулируемом пешеходном переходе погиб 19-летний курьер «Яндекс.Маркет». Происшествие случилось накануне около 21.00 в районе ТЦ «Шоколад». Как уточнили в региональном УМВД, молодой человек проезжал перекресток на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

«По предварительной информации, девушка 2005 г.р., управляя автомашиной Мерседес, допустила наезд на велосипедиста 2005 г.р., который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда», - рассказали в УМВД.

Также травмы в аварии получили 3 пассажирки «Мерседеса» - девушки 17-ти и 18-ти лет.