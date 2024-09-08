Молодой курьер-велосипедист погиб под колесами иномарки в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде на регулируемом пешеходном переходе погиб 19-летний курьер «Яндекс.Маркет». Происшествие случилось накануне около 21.00 в районе ТЦ «Шоколад». Как уточнили в региональном УМВД, молодой человек проезжал перекресток на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

«По предварительной информации, девушка 2005 г.р., управляя автомашиной Мерседес, допустила наезд на велосипедиста 2005 г.р., который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда», - рассказали в УМВД.

Также травмы в аварии получили 3 пассажирки «Мерседеса» - девушки 17-ти и 18-ти лет.  

Теги:
ДТП погиб в аварии
 

Последние новости

Более 37% избирателей проголосовали на выборах в Вологодской области
Молодой курьер-велосипедист погиб под колесами иномарки в Вологде
Вологжане завоевали серебряные медали в мини-футболе
Директор колледжа искусств рассказал об изменениях, которые происходят в Вологде
9 сентября в Вологде начнет работать автобус №17 «Лоста – 6-й мкр»
Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли московскому «Динамо»
В Вологду поступил передвижной стоматологический комплекс
Череповецкая «Северянка» завершила своё выступление в Кубке России
Домостроение в Арктике и на Дальнем Востоке будет развивать Segezha Group
Двое вологжан награждены за спасение утопающих детей