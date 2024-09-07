Вологжане завоевали серебряные медали в мини-футболе

Турнир прошел под лозунгом «Матч добра» в Самаре со 2 по 6 сентября. В соревнованиях приняли участие команды из 12 регионов. Команда Вологодской области завоевала серебряные медали. В дивизионировании подопечные тренера Сергея Куликова сыграли с командой Свердловской области (4:0), Башкортостана (3:0) и вошли в первый дивизион.

В своем дивизионе вологжане сыграли с командой г. Москвы, закончив игру со счетом 2:2, и разгромили со счетом 11:0 команду Краснодарского края. В финальной части турнира вологжане выиграли у Краснодарского края 1:0 и проиграли сборной Москвы – 1:2, став в итоге серебряные призёрами.