Директор колледжа искусств рассказал об изменениях, которые происходят в Вологде

Лев Трайнин, директор Вологодского колледжа искусств, отметил положительные изменения, которые происходят в областной столице и выразил надежду на дальнейшее преобразование Вологды.

Заслуженный работник культуры России прокомментировал изданию "Вологда.рф" преображение городского дома культуры, капитальный ремонт которого впервые провели с момента постройки здания.

«Здание Дома культуры ни разу не ремонтировалось. Мне было стыдно, проезжая мимо, осознавать, что место культуры в центре города находится в таком состоянии. Теперь всё красиво, высветились колонны, здание преобразилось. И это происходит по всему городу», – отметил Лев Трайнин.

Директор колледжа искусств надеется, что жители Вологды сделают свой выбор, чтобы город продолжил меняться к лучшему.

«Мне хотелось бы пожелать жителям нашего замечательного города, чтобы это всё продолжалось и было достойно нашего древнего города и наших самых лучших людей, которые здесь живут. Я призываю всех сделать правильный выбор. Выбор того, чтобы мы сквозь века двигались вперёд, чтобы наш город становился краше и комфортнее для наших жителей», – обратился Трайнин к вологжанам.

Выборы губернатора Вологодской области проходят с 6 по 8 сентября. Избиратели смогут отдать свой голос с 08:00 до 20:00 часов. В городе работают 141 избирательный участок.