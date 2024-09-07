9 сентября в Вологде начнет работать автобус №17 «Лоста – 6-й мкр»

9 сентября в областной столице заработает новый автобусный маршрут №17. Он свяжет Лосту с важными социальными объектами 6-го микрорайона. Решение о введении дополнительного маршрута было принято по итогам встречи исполняющего обязанности мэра Вологды Андрея Накрошаева с жителями Лосты. На данный момент уже определены расписание и маршрут.

Начало движения автобуса – в 7:00, окончание – в 19:00. Интервал движения составит порядка 50 минут. Из Лосты автобус будет двигаться по следующим улицам: Пионерская – автодорога к мкр. Лоста – Козленская – Левичева – Герцена – Конева – Беляева – Дзержинского – Московская. В обратном направлении: Московская – Петрозаводская – Беляева – Конева – Герцена – Рабочая – Козленская – автодорога к мкр. Лоста – Пионерская.

На данный момент Лосту и другие районы города связывают три автобусных маршрута: №1 «Щетинина – Лоста», №28 «Прилуки – Лоста» и №24 «Детская областная больница – Лоста» (только по будням). Но вологжан беспокоило отсутствие прямого маршрута от улицы Пионерской до поликлиники №3 и других важных социальных объектов 6-го микрорайона.