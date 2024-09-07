Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли московскому «Динамо»

Команды на равных провели первый период. Череповчане дважды играли в большинстве, но реализовать свои шансы в гол не смогли, при этом пропустили шайбу противника незадолго до перерыва.

На старте второго периода "динамовцы" увеличили своё преимущество до двух шайб. В середине основного времени матча Кирилл Пилипенко сократил отставание череповчан вновь до минимума, и подарил шанс на благоприятный исход.

И всё же третий период остался за "бело-голубыми". Сразу после перерыва хозяева во второй раз реализовали численное большинство. У "желто-черных" Никита Коростелёв получил малый штраф за задержку соперника клюшкой. Расплата наступила очень быстро. Спустя 8 секунд Брэннан Менелл забросил третью шайбу в ворота Александр Самойлова, установив окончательный счёт 3:0 в пользу москвичей.

«Мы готовились сегодня к тяжёлому матчу. Сильный соперник. Мы понимали, что стартовый матч команда «Динамо» проиграла, сегодня будет прилагать все силы, чтобы победить. Игра у нас сегодня полностью не получилась. Лишь эпизодически были моменты, когда у нас было преимущество. В основном преимущество было у «Динамо». Много игроков, которые обладают высоким мастерством – наша задача была не дать возможности воспользоваться этим мастерством. Увы, мы этот шанс упустили. В результате такой итог», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут в воскресенье. Соперниками дружины Андрея Козырева будет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». А игра, уже по традиции, пройдёт в подмосковных Мытищах.