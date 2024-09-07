В Вологду поступил передвижной стоматологический комплекс

В стоматологическую городскую поликлинику областной столицы поставлен передвижной стоматологический кабинет. Мобильный комплекс включает в себя все необходимое для проведения стоматологических процедур на выезде: стоматологическое кресло, аппарат для анестезии, инструменты для обработки зубов и многое другое.

«Сейчас проходит процедура регистрации. После чего комплекс будет выезжать в школы, сады, на отдаленные территории. Работа передвижного кабинета позволит оказывать качественную стоматологическую помощь населению даже в удаленных районах, где нет стационарных стоматологических клиник», – рассказал начальник Департамента здравоохранения области Антон Еремеев.

Запустить передвижной стоматологический кабинет в работу планируется в 20-х числах сентября.

Такие медицинские комплексы закупаются по программе «Доступная медицина». Всего приобретут три мобильных терапевтических кабинета на базе «КАМАЗ» и шесть мобильных стоматологий на базе «ПАЗа».