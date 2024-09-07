Череповецкая «Северянка» завершила своё выступление в Кубке России

[ Спорт ]

На предварительном этапе в группе "Г", игры которой прошли в Красноярске с 4 по 6 сентября, череповецкие волейболистки одержали две победы с одинаковым счётом 3:0 над «Уфимочкой-УГНТУ» и «Тюменью», но проиграли местному «Енисею» со счетом 1:3.

По условиям соревнования в следующий раунд Кубка выходит только одна команда – им стал «Енисей». Красноярки одержали три победы из трех.

«Северянка» же продолжит подготовку к Чемпионату в Высшей лиги "А". Команда Вадима Панкова начнет турнир дома. С 18 по 22 сентября череповчанки проведут 4 игры: по две с командами «Липецк» и «Атом-Курск».

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волейбол Северянка кубок России
Фото: группа Вконтакте волейбольной команды «Северянка»
 

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