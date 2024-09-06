Двое вологжан награждены за спасение утопающих детей

[ Общество ]

Глава вологодского управления следственного комитета Геннадий Яшин наградил двух вологжан, которые спасли детей на озере Белавинское Усть-Кубинского округа. Благодарности вручены Роману Белановскому и Александру Волоцкому.

«Вечером 18 июля 2024 года опрокинулась лодка, в которой находилось 7 человек, включая 4 малолетних детей, при передвижении по озеру Белавинское. Все находившиеся в лодке люди оказались в воде. 6-летняя племянница судоводителя, в отношении которого в настоящее время осуществляется уголовное преследование, и ее бабушка погибли. Брату погибшей девочки удалось спастись. В воде остались мальчик 12 лет и его 5-летняя сестра. Девочка держалась за мальчика, поскольку не умела плавать», - напомнили обстоятельства трагедии в следкоме.

Роман Белановский и Александр Волоцкий в это время находились на берегу. Молодые люди прыгнули в лодку и быстро добрались до детей, вытащив их из воды.

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