440 общественных наблюдателей следят за ходом выборов в Вологде

В Вологде 440 общественных наблюдателей следят за проведением выборов. Они представляют как общественность, так и кандидатов, и различные партии.

«Общественный наблюдатель нужен для того, чтобы следить за процессом голосования, чтобы не было никаких инцидентов. В случае, если мы заметим нарушение, то сообщим об этом председателю УИК. На данный момент все спокойно, никаких замечаний нет», – рассказала общественный наблюдатель избирательного участка №309 Дарья Лошкина.

На данный момент нарушений на участках не зафиксировано. На всех избирательных участках также ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Добавим, адрес своего избирательного участка можно уточнить с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь». В графе «Введите адрес» нужно указать адрес регистрации, и откроется подробная информация об УИК: адрес, номер телефона и время работы. Также найти данные своего избирательного участка можно по его номеру.