В Вологду из Санкт-Петербурга прибыли 20 троллейбусов

Санкт-Петербург поставил в Вологду 20 троллейбусов «Авангард», выпущенных в 2012 году. Как заверили в региональном правительстве, все машины находятся в нормативном состоянии.

«В Вологду поступили два десятка троллейбусов модели ВМЗ-5298.01, выпущенные в 2012 году. Каждая единица транспорта находится в нормативном состоянии. Часть поставленных троллейбусов будет использоваться на маршруте № 4, восемь из них уже выведены на линии», – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Среди 20 поставленных троллейбусов - 3 машины учебные, две из которых оборудованы расширенной стажерской кабиной. На них можно будет проходить обучение водителям для получения соответствующей категории.

Как ранее сообщалось, план мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Вологодской области и правительством Санкт-Петербурга был подписан в этом году на Петербургском экономическом форуме.

В региональном правительстве рассчитывают на реализацию других совместных проектов в рамках сотрудничества с правительством Санкт-Петербурга.