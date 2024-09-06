141 участок открыт в Вологде для голосования

В Вологде сегодня открылся 141 участок для голосования на выборах губернатора Вологодской области. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут работать все три дня с 8:00 до 20:00.

«Все избирательные участки Вологды готовы к работе. Они оснащены видеонаблюдением, на ряде участков установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), созданы условия для голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Легитимность и открытость выборов будут обеспечивать общественные наблюдатели. Вологжане могут сделать свой выбор на избирательных участках, на дому, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или в рамках программы «Мобильный избиратель». Также впервые на выборах губернатора Вологодской области молодые избиратели в возрасте от 18 до 23 лет получат памятные сувениры. В Вологде таких насчитывается 16 350 человек», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев.

Чтобы проголосовать на дому, можно позвонить на свой избирательный участок 6 и 7 сентября в любое время с 8.00 до 20.00. 8 сентября заявки принимаются не позднее 14:00. Члены избирательной комиссии выедут на указанный адрес с переносной урной в согласованное с избирателем время.