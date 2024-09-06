Антициклон будет определять погоду в Вологодской области в ближайшие дни

В предстоящие выходные погоду в Вологодской области будет определять малоподвижный активный антициклон. Благодаря этому, по ночам воздух будет выхолаживаться до +2 градусов, днем столбики поднимутся выше 20 градусов тепла. В частности, в субботу дневная температура составит до +26 градусов, в воскресенье до +25 градусов.

При этом по утрам будут формироваться туманы, осадков в выходные не ожидается.