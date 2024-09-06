Антициклон будет определять погоду в Вологодской области в ближайшие дни

[ Общество ]

В предстоящие выходные погоду в Вологодской области будет определять малоподвижный активный антициклон. Благодаря этому, по ночам воздух будет выхолаживаться до +2 градусов, днем столбики поднимутся выше 20 градусов тепла. В частности, в субботу дневная температура составит до +26 градусов, в воскресенье до +25 градусов.  

При этом по утрам будут формироваться туманы, осадков в выходные не ожидается.

«По предварительным данным, в последующие дни солнечный антициклон продолжит удерживать свои позиции, осадков не прогнозируется. Отсутствие осадков и теплая погода приведет к увеличению показателя пожарной опасности в лесах региона», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Теги:
погода антициклон
 

Последние новости

Книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
141 участок открыт в Вологде для голосования
Антициклон будет определять погоду в Вологодской области в ближайшие дни
В Вологде отремонтируют входную группу стадиона «Динамо»
Детское отделение городской поликлиники №4 открылось в новом корпусе в Вологде
Участок улицы Республиканской будет отремонтирован в Вологде
Сергей Жестянников заявил о необходимости обеспечения жителей Заречья шаговым медицинским обслуживанием
Более 100 новых фонарей осветили улицы Усть-Кубинского округа
«Детский день» проведет Музей кружева в Вологде
18 «Точек роста» открылись в школах Вологодчины