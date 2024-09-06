Детское отделение городской поликлиники №4 открылось в новом корпусе в Вологде

Отделение для юных пациентов городской поликлиники №4 переместилось в новый корпус. На реорганизацию корпуса было выделено 5,5 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства был сделан капитальный ремонт системы водоснабжения, вентиляции и канализации, перепланировка помещений, а также закуплена мебель и благоустроена прилегающая к пристройке территория.

«Поликлиника обслуживает более 67 тысяч человек, в том числе почти 18 тысяч детей. Это в полтора раза больше проектной мощности главного здания медицинского учреждения. Для решения проблемы рядом был возведен еще один корпус для педиатрического отделения. Он позволит разделить потоки взрослых пациентов и детей, а также снизить нагрузку с основного здания поликлиники», – рассказали в пресс-службе Правительства Вологодской области.

Раньше детское отделение располагалось в основном корпусе, занимало порядка 700 квадратных метров. Сегодня оно имеет площадь более 1,5 тысяч квадратных метров. Появился резерв для дополнительного привлечения кадров. А при увеличении численности детского отделения можно добавить еще 2-3 участка.

В пристройке расположились 24 кабинета для оказания медицинской помощи детям и 11 вспомогательных кабинетов для медицинского персонала. На первом этаже выделены помещения для педиатрического блока, на втором – для профилактического. На третьем этаже расположился блок врачей-специалистов, включающий современную систему навигации и оформление с зоной комфортного ожидания пациентов, а также игровую зону.