Участок улицы Республиканской будет отремонтирован в Вологде

В Вологде начали ремонт участка улицы Республиканской от улицы Ленинградской до улицы Гагарина, протяженность которого составляет 0,5 километра. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта обойдется в 40,6 млн рублей.

Подрядчиком выступает ООО «Дорсервис». В настоящее время выполнены разбивочные работы, идет выборка грунта и демонтаж бортовых камней.

Ремонт предполагает обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части, монтаж новых бортовых камней, обустройство тротуаров, восстановление газонов, а также установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Также подрядчику предстоит обустроит площадки под парковочные места. Работы завершат к октябрю 2024 года.

Также до начала дорожных работ на улице Республиканской был проведен ремонт инженерных сетей. Специалисты заменили участок тепловой сети длиной 43 метра. Помимо этого, необходимо провести капитальный ремонт участка водовода длиной 350 метров и проложить порядка 100 м газопровода. Сетевые работы проводятся за счет средств областной субсидии и позволят обеспечить надежное тепло-, водо- и газоснабжение домов микрорайона.