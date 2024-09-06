Сергей Жестянников заявил о необходимости обеспечения жителей Заречья шаговым медицинским обслуживанием

В рамках общественного обсуждения Стратегии развития региона на сайт поступило более 6000 обращений граждан, касающихся улучшения медицинского обслуживания Заречного района Вологды.

Председатель ЗСО Сергей Жестянников встретился с заместителем начальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом общественного совета Вологды Сергеем Томиловым.

Ранее Сергей Томилов обратился в департамент здравоохранения с инициативой организовать офис врача общей практики в микрорайоне Заречье по просьбам жителей.

«Рассматриваем возможность открытия офиса врача общей практики на улице Прокатова,10. В здании могут начать работу четыре участка, на которых будут вести прием два врача. Удачное расположение медицинского центра позволит привлечь пациентов, проживающих на улицах Пугачева, Разина, Машиностроительная и Северная. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и создаст комфортные условия для жителей, которые смогут получать консультации и лечение вблизи от своего дома», - рассказал Максим Трусов.

Кроме того, на сайт Стратегия.35 поступило предложение об открытии филиала женской консультации в Заречье. Сейчас женщины обращаются в городскую больницу №2, что территориально неудобно.