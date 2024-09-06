Сергей Жестянников заявил о необходимости обеспечения жителей Заречья шаговым медицинским обслуживанием

В рамках общественного обсуждения Стратегии развития региона на сайт поступило более 6000 обращений граждан, касающихся улучшения медицинского обслуживания Заречного района Вологды.
Председатель ЗСО Сергей Жестянников встретился с заместителем начальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом общественного совета Вологды Сергеем Томиловым.
Ранее Сергей Томилов обратился в департамент здравоохранения с инициативой организовать офис врача общей практики в микрорайоне Заречье по просьбам жителей.
«Рассматриваем возможность открытия офиса врача общей практики на улице Прокатова,10. В здании могут начать работу четыре участка, на которых будут вести прием два врача. Удачное расположение медицинского центра позволит привлечь пациентов, проживающих на улицах Пугачева, Разина, Машиностроительная и Северная. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и создаст комфортные условия для жителей, которые смогут получать консультации и лечение вблизи от своего дома», - рассказал Максим Трусов.
Кроме того, на сайт Стратегия.35 поступило предложение об открытии филиала женской консультации в Заречье. Сейчас женщины обращаются в городскую больницу №2, что территориально неудобно.
«Всего в микрорайоне проживает 54 тысячи женщин, из которых 40% фертильного возраста. Прорабатываем разные варианты решения. Посмотрели помещение напротив Парка ветеранов. К сожалению, неудобное расположение. Отсутствует парковка, да и само помещение узкое. Локация недалеко от родильного дома в районе улицы Чернышевского более удобная. Есть вариант для строительства модульной конструкции. Будем определяться с решением, и выносить обсуждение на градостроительный совет», - отметил Сергей Жестянников.