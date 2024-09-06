Более 100 новых фонарей осветили улицы Усть-Кубинского округа

В Усть-Кубинском округе в этом году установили 114 фонарей, проложили 790 метров линий электропередачи, поставили 25 опор. Об этом сообщил глава округа Иван Быков на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Такой большой фронт работ удалось провести в рамках программ главы региона Георгия Филимонова «Светлые улицы Вологодчины», «Народный бюджет». Земляки замечают, что сеть уличного освещения расширилась», – рассказал Иван Быков.

В частности, по программе «Светлые улицы Вологодчины» установили 92 фонаря – в Устье, Заднем, Стафилово, Курьянихе, Королихе, Никольском, Петряевской, Марковской, Дешевихе, Плосково, Острецово, Бережном, Высоком, Митенском, Перхурьево, Порохово,Шелково, Пахотино, Ананьино, Данилихе. На эти цели было выделено 2,9 миллионов рублей.

По программе «Народный бюджет» установили 22 фонаря – в Устье, Никольском, Гульево, Кузнецово, Клыжово, Канском, Ананьино, Езово, Малой Горе, Богородском, Бережном.

В настоящее время в Усть-Кубинском округе 1084 уличных фонаря. В прошлом году было 967 фонарей.