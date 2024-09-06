«Детский день» проведет Музей кружева в Вологде

В это воскресенье, 8 сентября, в Музее кружева пройдет традиционный «Детский день». Юных посетителей и их родителей приглашают в уютную атмосферу одного из самых любимых музеев областной столицы.

В 12:00 начнется программа «Кружевные звери и птицы» – это увлекательная экскурсия, которая в интерактивной форме познакомит ребят с животным миром в кружеве. Детский билет – 150 рублей, взрослый – 200 рублей.

В 13:00 состоится мастер-класс по росписи имбирных пряников. Дети смогут раскрасить лакомство в стиле вологодского кружева и нарисовать там зверей и птиц. Количество мест ограничено. Стоимость – 500 руб. Необходима предварительная запись по телефону 8 (8172) 72-16-56.

Адрес музея: Вологда, Кремлевская площадь, 12.

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