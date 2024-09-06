18 «Точек роста» открылись в школах Вологодчины

В 18 сельских школах Вологодской области появились «Точки роста» – центры естественно-научной и технической направленности. Современное оборудование позволит школьникам углубленно изучать биологию, физику, химию. Всего же в регионе теперь работает 180 «Точек роста».

«Наша задача – обеспечить возможность получить качественное образование и раскрыть свои способности всем детям вне зависимости от места проживания. Центры «Точка роста» открываются в сельских и школах малых городов и становятся центром притяжения для школьников. В этом году на ремонт и закупку оборудования было выделено порядка 39 миллионов рублей, большая часть из них – федеральные средства», – рассказал заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов.

На уроках учителя и школьники смогут использовать цифровые лаборатории, микроскопы, робототехнические конструкторы, наборы по химии, физике, биологии, в том числе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

«Точки роста» открылись в новом учебном году в школах Белозерского, Вашкинского, Великоустюгского, Вытегорского, Междуреченского, Никольского, Сокольского, Тарногского, Тотемского, Устюженского, Харовского и Чагодощенского округов и районов.