Голосование на выборах началось сегодня в Вологодской области

Сегодня в Вологодской области началось голосование на выборах. Утром в регионе открылись 916 избирательных участков.

«Каждый из дней – 6,7 и 8 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00, – рассказал председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев. – Вологжанам предоставлена возможность проголосовать не только традиционным способом – на избирательных участках, но и онлайн - на платформе vybory.gov.ru. Форматом дистанционного электронного голосования решили воспользоваться более 85 тысяч жителей региона».

В ближайшие три дня в регионе пройдут шесть избирательных кампаний, среди которых выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по Заречному округу, выборы депутатов Городской думы Вологды.

Кроме того, три кампании проходят в районах. В Вытегорском районе выбирают главу сельского поселения Анхимовское, в Шекснинском районе – главу и депутатов сельского поселения Никольское.