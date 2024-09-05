В вологодском ФК «Динамо» - два новичка

Два новичка пополнили футбольный клуб «Динамо Вологда». К команде накануне присоединился на правах аренды вратарь подмосковных «Химок» Глеб Гусев, который будет выступать за вологодский клуб под 51 номером.



Глеб родился 16 июня 2005 года в Мурманске. Голкипер начал свою карьеру в подмосковных «Химках». В нынешнем сезоне Глеб провел 11 матчей, из которых было 5 «сухих» за «Химки-2» во второй лиге.

Также «Динамо» подписало контракт с полузащитником ФК «Олимп» из Вологодского округа Владиславом Прониным.

Владислав родился 28 августа 2005 года в поселке Майский. Футболист начал свою карьеру в спортивной школе «Олимп».

В нынешнем сезоне Влад выступал на КФК за команду «Олимп», где провел 4 матча в кубке МФФ «Золотое Кольцо» и отдал одну голевую передачу. Также полузащитник провел 7 матчей в чемпионате МФФ «Золотое Кольцо» и сделал 2 голевые передачи. Играть полузащитник будет под 89 номером.