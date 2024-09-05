Жены владельцев вологодского бизнеса погибли в авиакатастрофе

Жертвами крупной авиакатастрофы на Камчатке, произошедшей 31 августа, стали две жены владельцев вологодского бизнеса – братьев-двойняшек Андрея и Александра Пальоры. Об этом сообщает издание «АиФ-Камчатка».

Сначала издание выяснило, что среди погибших была 35-летняя Анна Пальора – супруга Александра.

«Анна — это жена брата, и моя жена тоже разбилась. Вот так два брата-двойняшки потеряли своих жен за 1 секунду», — рассказал изданию Андрей Пальора.

Александр и Андрей Пальора являются владельцами компании «Русагрообъединение», которой принадлежат птицефабрики в поселках Ермаково и Грибково Вологодского округа. Компанией братья руководят совместно.

Туристический вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров сразу после взлета с площадки в районе вулкана Вачкажец Камчатки. Позже выяснилось, что воздушное судно разбилось. На его борту находилось 22 человека, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

На борту экскурсионного вертолета летели жители Москвы, Перми, Камчатки, Бурятии и ряда других регионов РФ.