В Череповце «шальная императрица» напала на автомобиль ГАИ

В Череповце в очередной раз пострадал автомобиль ГАИ, который стоит в качестве арт-объекта на Красноармейской площади. Неизвестный злоумышленник оторвал у машины плафон мигалки и вырвал провода.

Сотрудники городской полиции сильно удивились, когда для установления личности вандала просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

«Каким же было удивление, когда оказалось, что на машину ГАИ напала девушка с милой дамской сумочкой на плече. В районе 5 утра она пыталась камнем разбить стекло, но попытка успехом не увенчалась. Тогда жертвой «шальной императрицы» стала «мигалка» и система ее подсветки», - рассказал мэр города Вадим Германов в соцсетях.

Городские власти уверены, что с помощью системы «Безопасный город», которая насчитывает более 700 видеокамер, они смогут оперативно установить личность «шальной императрицы», повредившей арт-объект.