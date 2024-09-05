Более 200 тысяч рублей получит череповчанка за травмы от падения льда

Инцидент произошел 1 февраля этого года на Советском проспекте в городе металлургов. На 26-летнюю местную жительницу с крыши офисного здания упала глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Девушка получила множественные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, частичное повреждение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, ушиб глазного яблока и тканей глазницы, а также ушибленную рану лица.

В полиции череповчанке отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, поэтому девушка обратилась в суд с иском к собственникам здания.

В ходе рассмотрения дела собственники здания выразили пострадавшей сожаления о случившимся и предложили девушке заключить мировое соглашение.

«Определением Череповецкого городского суда утверждено мировое соглашение, по условиям которого оба собственника, каждый пропорционально своей доле в праве общей долевой собственности на здание, обязуются до 30 сентября 2024 года выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб., а также расходы на лечение и оплату юридических услуг в общей сумме 22 505 руб.», - сообщают в пресс-службе.

Часть денежных средств по данному мировому соглашению девушке уже выплачена.