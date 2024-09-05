В школьных музеях Вологодчины открыли выставки к 80-летию Победы

В этом году в 30 школьных музеях появились новые экспозиции. Пространства оборудовали в рамках губернаторского проекта «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений».

«По одному миллиону рублей на создание таких выставок были направлены в школы каждого муниципалитета. На эти средства проведены ремонтные работы, брендирование помещений для размещения выставочных тематических экспозиций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также событиям СВО. Произведены поставки мебели и экспозиционных материалов», – рассказал заместитель губернатора области Александр Ершов.

Так, в школьном музее Вологодской кадетской школы-интернат имени Белозерского полка учащиеся смогут изучать историю Великой Отечественной войны при помощи цифрового оборудования, наборов памятных монет и образцов военной формы.

В следующем году такие музеи появятся еще в 30 школах региона, в том числе в Череповце, Вологде и 21 муниципалитете.