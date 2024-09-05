Фестиваль «Русская охота» состоится в Вологодском округе в сентябре

21 сентября в Вологодском округе пройдет фестиваль «Русская охота». Мероприятия состоятся на территории архитектурно-этнографического музея «Семенково». В фестивале примут участие как профессиональные охотники, так и любители природы и активного отдыха. Посетители познакомятся с традициями и историей русской охоты, а также гастрономическими особенностями Русского Севера.

На территории музея «Семенково» будет организовано несколько тематических площадок, в том числе обучение навыкам охоты, ярмарка охотничьих промыслов, фотозона, сценический комплекс и другие.

В рамках подготовленной программы профессионалы продемонстрируют способы привлечения диких животных с помощью манков. Все желающие смогут посмотреть на работу борзых и легавых собак, увидеть элементы соколиной охоты. Помимо этого, пройдут мастер-классы, в том числе по приготовлению блюд из мяса дичи с последующей дегустацией.

Также, для гостей фестиваля выступит с концертом известный российский исполнитель, автор и композитор «песен для сильных духом» Николай Емелин.

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