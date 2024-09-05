Вологжанин отправился в колонию за расстрел двух незнакомцев

В Володе вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который устроил смертельную стрельбу на улице Герцена. Происшествие, напомним, произошло в ночь на 6 сентября 2023 года, когда мужчина поругался на улице с двумя незнакомцами. После ссоры он сходил домой за пистолетом, а когда вернулся, открыл по оппонентам стрельбу.

«47-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Его 24-летний товарищ смог убежать домой и вызвать себе скорую помощь, благодаря чему остался жив», - рассказали в пресс-службе судов области.

Тем же утром стрелок был задержан, а оружие, которым оказался сигнальный пистолет, переделанный под боевые патроны, изъяли.

В суде мужчина заявил, что убивать никого не хотел, а решил только припугнуть своих оппонентов.