Вологжанин отправился в колонию за расстрел двух незнакомцев

В Володе вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который устроил смертельную стрельбу на улице Герцена. Происшествие, напомним, произошло в ночь на 6 сентября 2023 года, когда мужчина поругался на улице с двумя незнакомцами. После ссоры он сходил домой за пистолетом, а когда вернулся, открыл по оппонентам стрельбу.
«47-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Его 24-летний товарищ смог убежать домой и вызвать себе скорую помощь, благодаря чему остался жив», - рассказали в пресс-службе судов области.
Тем же утром стрелок был задержан, а оружие, которым оказался сигнальный пистолет, переделанный под боевые патроны, изъяли.
В суде мужчина заявил, что убивать никого не хотел, а решил только припугнуть своих оппонентов.
«Ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, взыскана компенсация морального вреда в размере по 800 000 руб. в пользу супруги и дочери погибшего», - уточнили в областном суде.