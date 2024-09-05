Авария в Вологде привела к госпитализации водителя

[ Происшествия ]

ДТП случилось вчера, 4 сентября, около половины восьмого вечера у дома №71к1 на улице Ленинградской в областной столице.

Как сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции, 54-летний водитель «Тойоты» двигался по улице Ленинградской со стороны улицы Ярославской. На перекрестке с улицей Петина мужчина проехал на красный свет светофора, после чего столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 19-летнего молодого человека. Второй автомобиль в это время двигался со стороны Гончарной и собирался повернуть налево на Петина.

В результате столкновения травмирован 54-летний водитель «Тойоты». С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Вологодскую областную клиническую больницу.

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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