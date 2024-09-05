Водителям череповецких автобусов начали выдавать квартиры

Водителям автобусов, которые работают в череповецкой «Автоколонне №1456» и не имеющих своей квартиры в городе, начали выдавать жилье. При этом, по словам мэра города Вадима Германова, это «не койка в общежитии, а самая настоящая отдельная квартира».
Одним из первых, получивших жилье от автоколонны, стал водитель Евгений.
«Он пришел работать водителем в нашу автоколонну и получил не только новый автобус, приличную зарплату, но и квартиру в очень уютном уголке Заречья. Конечно, внутренняя отделка помещений вызывает вопросы, но будем честны: пентхаусов с евроремонтом у нас в наличии нет. Евгений уже решил, что ремонт постепенно сделает, мебель купит и продолжит работать в автоколонне», - пояснил Германов.