Водителям череповецких автобусов начали выдавать квартиры

Водителям автобусов, которые работают в череповецкой «Автоколонне №1456» и не имеющих своей квартиры в городе, начали выдавать жилье. При этом, по словам мэра города Вадима Германова, это «не койка в общежитии, а самая настоящая отдельная квартира».

Одним из первых, получивших жилье от автоколонны, стал водитель Евгений.