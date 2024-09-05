Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в чемпионате КХЛ. Командам в этом сезоне только в регулярном чемпионате предстоит провести по 68 матчей. Это рекорд за всю историю Лиги.

В первом из них череповчане на выезде встречались с нижегородским «Торпедо». В пяти последних встречах между этими командами неизменно побеждали гости. «Северсталь» выигрывала в Нижнем Новгороде, а «Торпедо» - в Череповце.

Накануне счёт открыли череповчане. Кирилл Пилипенко после атаки сходу оставил не у дел всю оборону нижегородцев, отдал пас Данилу Аймурзину, который «расстрелял» ворота Ивана Кульбакова на самом старте игры.

Во втором периоде вновь сработала связка Пилипенко - Аймурзин. У первого ассистентский дубль в матче, у второго голевой. Точку в матче поставил бывший капитан нижегородцев Алексей Кручинин, который отправил шайбу в пустые ворота - 3:0 в пользу сталеваров.

Вратарь череповчан Александр Самойлов, отразив все 29 бросков по своим воротам, в том числе один буллит, шестой раз в карьере КХЛ отыграл матч на «0».

«Обоюдоострый получился матч. Нам важно было победить в стартовом матче. Мы с этой задачей справились. Если говорить по картинке – она была неплохая. В плане содержания создали себе очень много проблем дисциплинарного характера. Много удалений. Так что, в принципе, нервозная была концовка», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Следующий матч «Северсталь» проведёт завтра в Москве против «Динамо».