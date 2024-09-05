Трое молодых вологжан пойдут под суд за повреждение новогодней елки

[ Общество ]

В Вологде будут судить троих молодых людей, которые прошедшей зимой повредили новогоднюю ель на Кремлевской площади.

Повреждения ели и ограждения, а также разбитые шары увидели работники коммунальных служб, которые пришли рано утром для уборки площади.

«При помощи записей камер видеонаблюдения сотрудниками полиции были установлены трое молодых людей, которые накануне в ночное время залезли на нижние ветки искусственной ели, скинули развешенные на ней праздничные украшения, а уцелевшие от падения украшения пинали ногами», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Ущерб от вандализма молодых людей городские власти оценили в сумму более 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье за «Вандализм, совершенный группой лиц». В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в мировой суд.

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