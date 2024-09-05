Экс-главного механика сокольского предприятия подозревают в коммерческом подкупе

В Соколе в отношении бывшего главного механика предприятия по производству целлюлозы возбуждено уголовное дело по статье за коммерческий подкуп в значительном размере. По информации регионального управления следственного комитета, преступление было совершено в 2021 году.

«Главный механик получил в качестве коммерческого подкупа денежные средств от лица, действующего в интересах коммерческой организации, за оказание услуг по заключению договора на выполнение ремонтных работ», - уточнили в региональном следкоме.

Преступление было раскрыто сыщиками регионального УМВД. Позже на основании их материалов возбудили уголовное дело.

Следователи уже провели обыски в доме фигуранта, а также изъяли деньги и предметы, которые имеют значение для расследования. Сам подозреваемый уже дал признательные показания.