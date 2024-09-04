Суд арестовал подозреваемого в тройном убийстве

Суд арестовал 38-летнего жителя Вологды, который ранее был задержан по подозрению в тройном убийстве в поселке Рубцово. С ходатайством о заключении мужчины под стражу в суд выступило региональное управление следственного комитета.

Как ранее сообщал NewsVo, кровавая бойня в частном доме поселка Рубцово произошла ранним утром 2 сентября. Мужчина узнал, что в доме, к хозяйке которого он испытывал личную неприязнь, гуляет компания.

«Около дома он нанес женщине множественные удары по голове подручными предметами. После этого злоумышленник решил убить остальных, нанеся поочередно множественные удары ножами и иными предметами по различным частям тела. Трое потерпевших скончались от полученных повреждений, двое – госпитализированы», - уточнили в ведомстве.

Сам подозреваемый скрылся с места преступления, однако в тот же день был задержан. Сегодня мужчина в рамках уголовного дела взят под стражу сроком на два месяца.