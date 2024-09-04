Сергей Жестянников рассказал о новом инструменте решения проблем избирателей

Ровно месяц назад спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников объявил о том, что у каждого депутата появится специальный фонд, нацеленный на решение проблем жителей территорий. Сегодня механизм заработал и уже есть первые результаты.

«В этом году стартовал проект «Депутатская программа». У каждого депутата появился свой инструмент решения проблем избирателей. Такого в нашем регионе никогда не было. Его суть в том, чтобы максимально быстро и эффективно решать точечные проблемы, которые позволят улучшить жизнь людей. Для этого у каждого депутата предусмотрен фонд в 1 млн рублей», - заявил Сергей Жестянников.

Практически все депутаты сформировали свои «Депутатские программы». Основная часть мероприятий – это обращения и наказы жителей, связанные с благоустройством территорий, материально-техническим оснащением центров творчества, молодежных центров, приобретением спортивного оборудования, восстановлению мемориалов памяти героев Великой Отечественной и войны.

К примеру, в Вожегодском округе на средства «Депутатской программы» планируют отремонтировать тротуар, заменить на нем плитку. Об этом председателю ЗСО рассказал депутат Александр Гордеев. Предложение поддержал глава округа Сергей Семенников. Согласование проекта с администрацией округа – одно из условий программы.

«Мы приняли решение с Сергеем Николаевичем воспользоваться программой и направить ресурсы на ремонт тротуаров. Мы сейчас получили возможность решения небольших, но важных проблем. Это ремонт колодцев, восстановление освещения, отсыпка дороги в населенных пунктах. У муниципалитетов не всегда есть деньги на решение вопросов. В этом случае программа очень помогает», - сказал Александр Гордеев.

Сергей Жестянников отметил, что на средства депутатского фонда можно реализовывать инициативы, представленные на сайте Стратегия развития Вологодчины. С началом действия «Депутатской программы» в регионе сформировалась многоступенчатая система финансирования запросов жителей, включающая также средства муниципального и областного бюджетов, ресурс «Народного бюджета».