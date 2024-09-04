Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Вологде в дни голосования

В Вологде в дни проведения выборов будут работать пять ярмарок в разных районах города. В частности, 7 сентября вологжан ждут за сельхозпродукцией местных фермеров и огородников с 10.00 до 16.00.

Ярмарки развернутся рядом с избирательными участками – на площади Федулова, площади Чайковского, у Дворца спорта «Вологда» на улице Конева, в сквере героев СВО и во Фрязиновском парке. На ярмарках будет представлена сувенирная продукция, мед и продукты пчеловодства, текстиль, товары ручной работы, зелень, картофель, цветы, саженцы, выпечка, сладости, сезонные овощи.

Также 6, 7 и 8 сентября будут работать площадки проекта «Шаг к здоровью», где можно будет измерить рост, вес, давление, сдать анализ крови на сахар и пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Все процедуры проводятся быстро и анонимно, что позволяет выявить риски для здоровья и направить пациентов на дальнейшее обследование при необходимости. Любой желающий может получить консультацию терапевта, эндокринолога, онколога. Также можно будет сделать прививку от гриппа и от пневмококка.