Большой театр в октябре впервые приедет в Вологду с легендарным балетом

Государственный академический Большой театр впервые приедет в Вологду в октябре. На сцене областного драматического театра артисты покажут балет «Анюта» на музыку вологодского композитора Валерия Гаврилина.

«Легендарный балет «Анюта» на музыку композитора Валерия Гаврилина покажут в октябре на сцене Вологодского драматического театра. Символично, что балет будет показан на родине Валерия Гаврилина как раз в год его 85-летнего юбилея, который мы широко отмечаем целым комплексом разноплановых мероприятий, в том числе – установкой памятника композитору - земляку», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Всего в Вологде запланировано три показа: 4 октября в 18 часов и дважды 5 октября – в 13 и 18 часов.

В Вологду балет «Анюта» привезут более 170 представителей Большого театра – артисты балета и музыканты, а также работники различных технических служб.

Для показа масштабной постановки будет максимально расширена сцена главного драматического театра области. На время выступлений в зале вместо нескольких первых зрительских рядов будет установлен подиум для размещения музыкантов симфонического оркестра Большого театра.